Чешские и украинские силовики действовали согласованно при задержании в Праге российского гражданина Александра Франчетти, Киев надеется на скорую выдачу последнего на Украину, рассказал представитель украинского МИД Олег Николенко. Его слова приводит РИА Новости 13 сентября

Франчетти был задержан днем ранее в столице Чехии, российское посольство сообщило, что ему предоставлен адвокат.

«Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма. Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине», — заявил Николенко.

В Чехии задержали россиянина на основании выданного Украиной ордера © СС0, Pixabay Ондржей Моравчик сообщил, что Франчетти был задержан в аэропорту Праги на основании ордера на арест, выданного Украиной.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.

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