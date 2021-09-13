Франчетти был задержан днем ранее в столице Чехии, российское посольство сообщило, что ему предоставлен адвокат.
«Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма. Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине», — заявил Николенко.
Ранее представитель полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил, что Франчетти был задержан в аэропорту Праги на основании ордера на арест, выданного Украиной.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России в аэропорту Праги по выданному Украиной ордеру.
Крым стал российским регионом на основании референдума, соответствовавшего международным правовым нормам. За присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство крымчан.
Украина до сих пор считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.
Президент России Владимир Путин сказал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.