Украина за счет резервистов, воевавших в Донбассе, людей, просто служивших в армии, и добровольцев может увеличить численность армии с 250 до миллиона человек. Дальше возникает вопрос о том, смогут ли их вооружить. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростилав Ищенко в эфире ютуб-канала Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Какое-то стрелковое оружие Украина им выдать в состоянии, но обеспечить техникой вряд ли, потому что обеспечить легкой бронетехникой они не могут даже те силы, которые находятся на линии соприкосновения, указал эксперт.

«Насчет обмундирования тоже не уверен. Они продают это «налево» с такой скоростью, что сшить не успевают», — отметил Ищенко.

По его мнению, даже если в военкоматы придут сразу миллион человек, для властей это будет только хуже, потому что их нужно где-то разместить и чем-то кормить, а на это у украинской армии не предусмотрено, и если их явится сразу 200 тысяч, это уже будет успех.

Найти им всем офицеров, сбить их в какие-то боеспособные части за столь короткое время невозможно, но можно организовать что-то вроде легкого фольксштурма, вооруженного стрелковым оружием и сидящего в городах вполне можно, добавил политолог.

Но в любом случае все это подтверждает, что Украина собирается вести тотальную оборонительную войну с Россией на всей свой территории, и рано или поздно они эту войну спровоцируют, заключил собеседник издания.