«Украинские железные дороги» («Укрзализныця», УЗ) находятся в запустении, многократная смена руководителей не дала никакого результата, сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Его слова приводит киевское издание «Вести» 10 сентября

«Почему у нас большие убытки по УЗ, и в таком запустении находятся вокзалы и помещения с вагонами? Причем даже несмотря на то, что в "Укрзализныце" много раз меняли руководителя, заявляли о том, что наведут порядок», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что никакие проверки не помогают исправить ситуацию, так как каждый раз с проверяющими «договариваются».

«Это наша беда», — подчеркнул Охрименко.

«Постой, паровоз, не стучите колеса». Как «варяги» «Укрзализныцю» разорили © Public domain

Как заявил глава штаба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, ситуация требует «радикальных шагов со стороны команды УЗ, министерства, парламентариев и всех ветвей государственной власти».