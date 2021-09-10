«Почему у нас большие убытки по УЗ, и в таком запустении находятся вокзалы и помещения с вагонами? Причем даже несмотря на то, что в "Укрзализныце" много раз меняли руководителя, заявляли о том, что наведут порядок», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что никакие проверки не помогают исправить ситуацию, так как каждый раз с проверяющими «договариваются».
«Это наша беда», — подчеркнул Охрименко.
Ранее сообщалось, что украинское правительство создало штаб по спасению «Укрзализныци».
Как заявил глава штаба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, ситуация требует «радикальных шагов со стороны команды УЗ, министерства, парламентариев и всех ветвей государственной власти».