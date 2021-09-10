Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года в прыжках в высоту, украинская легкоатлетка Ярослава Могучих отреагировала на новые обвинения, которые на нее посыпались из-за очередного фото с российской коллегой Марией Ласицкене. Соответствующий пост она разместила 10 сентября в Instagram

«Ангелы в запое»: фото Яценюка, Гройсмана и Авакова высмеяли в сети © nfront.org.ua затравили на родине из-за фото, на котором она во время церемонии награждения обнялась с российской спортсменкой Ласицкене. После произошедшего девушку даже вызывали на беседу в министерство обороны, после которой она написала в соцсетях, что сделала фото «на эмоциях». В новой публикации украинка привела новые подробности истории.

«В завершение сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Вместо, того чтобы писать мне всякую гадость займитесь собой и используйте время с пользой! Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать? Теперь по фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания! И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста», — написала Магучих.

В четверг, 9 сентября, в интернет-пространстве появился новый снимок, на котором снова вместе оказались запечатлены Магучих и Ласицкене. Спортсменки пояснили, что подобные общие снимки традиционно делаются после соревнований, однако на Магучих снова обрушилась волна критики от соотечественников.

«Магучих, очевидно, была тупой и будет», «Ярослава, у тебя реально нет мозгов или история с первым общим фото с Ласицкене тебя ничему не научила?», «Надеюсь, тебя лишат права выступать под национальным флагом за фото с Ласицкене. Тупая малороска», «Просто эталонная мразота. Магучих же клялась, что в Токио были эмоции, но при первой возможности полезла обниматься с капитаном Вооруженных сил РФ», «Есть предложение подать против нее судебный иск о возвращении в бюджет страны всех средств, которые были расходованы на нее. А дальше пусть хоть с червями обнимается», — написали украинские пользователи.

К слову, обе спортсменки являются представительницами вооруженных сил своих стран.