Порядка 59% украинцев негативно относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного 9 сентября опроса социологической группы «Рейтинг» по оценке деятельности международных политиков

За год рейтинг Лукашенко упал с 45% до 34%, а за два года — почти вдвое, с 67% до 34%.

Лидерами симпатий украинских граждан среди мировых политиков стали канцлер ФРГ Ангела Меркель и американский лидер Джо Байден. Их положительно оценили 73% и 64% соответственно, негативно — 19% в обоих случаях. На третьем месте находится президент Франции Эммануэль Макрон, деятельность которого положительно оценили 57% украинцев, отрицательно — 19%.

На отношения Украины и Белоруссии повлияли действия Лукашенко по подавлению массовых акций протеста по итогам президентских выборов в Белоруссии. Тогда Киев не признал результаты выборов и заявил, что приостанавливает контакты с соседом и будет официально называть Лукашенко по имени, без указания должности.