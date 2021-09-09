Ситуация с чтением, книгоизданием и книгораспространением на Украине катастрофическая. Об этом заявил 8 сентября депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности», экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в своем Facebook

Переименование в Русь-Украину: Вятрович указал на опасность © Facebook, Український інститут національної пам'яті / Facebook, Український інститут національної пам'яті / Перейти в фотобанк

Чтобы исправить ситуацию он предложил выкупать для библиотек по 500 экземпляров каждой новой украинской книги с тиражом две и более тысячи экземпляров; возмещать книжным магазинам из бюджета расходы на аренду в размере 20% от сумм продаж украинских книг; модернизировать библиотечную сеть.

Вятрович обещает, что эти меры за считанные годы заполнят книгами всю Украину.

«Или мы обнаружим свободу и поддерживаем сегодня наши библиотеки, книжные магазины, издательства, или завтра гипертрофированная экономия на культуре приведет нас на задворки третьего мира и русского мира», — пригрозил Вятрович.

Ситуацию остроумно прокомментировал депутат Рады Даниил Гетманцев.

«Крокодильи слёзы депутата Вятровича с трибуны ВР о том, что украинцы стали меньше читать, очевидно диссонируют с его личным вкладом в этот процесс в виде шедеврального переписывания истории в книгах, которые уважающим себя и обладающим памятью украинцам читать просто стыдно», — отметил он.

В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий ввоз в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». Правительство утвердило порядок обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего разрешения.

В 2019 году Совет национальной безопасности и обороны Украины внес в санкционный список около 850 человек и почти 300 компаний, среди которых российские книжные издательства и магазины, включая «Эксмо», «АСТ», «Книжный мир», «Вече», «Центрполиграф», «Яуза» и «Яуза-пресс», Издательский дом «Питер», интернет-магазины «ЛитРес», книжный магазин «Лабиринт» и другие.

Осенью 2020 года телеканал «НАШ» провел опрос в своем эфире о читательских предпочтениях среди телезрителей. С утверждением «Я предпочитаю книги на украинском языке» согласились 6% респондентов, «Я предпочитаю книги на русском языке» — 92%.