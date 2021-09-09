Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова снимут с должности, поскольку он действует вразрез с президентской партией «Слуга народа», а его место вероятнее всего займет глава партии Александр Корниенко. Об этом на днях заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в эфире канала «Первый независимый»

По мнению политолога, любой президент любит единоначалие в своей команде. «Ключ будущей интриги»: Ермолаев назвал главную угрозу, которую несет Зеленскому Разумков © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«С одной стороны, да, никто не хочет иметь диссидентов, фронду внутри элиты… С другой стороны, я понимаю [Владимира] Зеленского. Если бы Дмитрий Александрович Разумков сам избирался в ВР или его выдвинула другая партия… У него (Разумкова — ред.) есть своя позиция, это хорошо для страны, то, что у него есть своя позиция, — плохо уже для команды… Я думаю, что его все-таки снимут… И вместо него будет Корниенко главой ВРУ», — заявил он.

Ранее возможным сменщиков Разумкова на посту спикера парламента называли вице-спикера, представителя «Слуги народа» Руслана Стефанчука.