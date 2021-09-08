Певец Андрей Макаревич 8 сентября принял участие в программе «ЖВЛ» на украинском канале «1+1», где рассказал о том, как складывается его семейная жизнь с израильской предпринимательницей и гидом Эйнат Кляйн

Добронравов дал гитарный концерт для поклонников © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«Не надо меня демонизировать как повара. Эйнат гораздо более профессиональна в этом смысле, а я интуитивный дилетант», — сказал он.

Рассказал Макаревич и о другом общем увлечении супругов — любви к путешествиям. Однако у Кляйн, признался музыкант, в этой сфере жизни есть серьезный недостаток.

«Если меня положить на пляж, я через четыре часа сойду с ума. Я люблю бывать там, где никто не бывал. А у нее (Эйнат Кляйн — ред.) есть один недостаток. Она рассчитывает на свои силы и жажду познаний. И вот она планирует посетить 12 древних храмов за день, а человек физически может выдержать пять, на шестом восприятие сильно снижается. А она сильно переживает — хочет показывать дальше», — рассказал Макаревич.

Эйнат Кляйн — четвертая жена Макаревича, родилась она в Киеве, там же поступила в университет, но через некоторое время переехала в Израиль и продолжила обучение там.

Кляйн младше лидера «Машины времени» на 30 лет, известие об их бракосочетании появилось в СМИ в мае 2020 года.

Познакомились супруги в одной из поездок, где женщина работала гидом. Именно туризм по странам Ближнего Востока и Африки — основной вид деятельности Кляйн.