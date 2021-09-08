Украинская дозвуковая ракета «Нептун» по сути представляет собой советскую ракету Х-35, давно уже снятую с производства. И по тихоходности, и по дальности, и, главное, по боеготовности она «ни в какие ворота не лезет». Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов Валентин Бадрак заявил, что для борьбы с Россией Украине нужно вкладываться в ракетостроение — якобы если бы Украина имела десять дивизионов ракетных комплексов «Нептун», то российские корабли не ходили бы так «нагло», как сегодня.

Эксперт подчеркнул, что когда испытывали этот «Нептун» на полигоне, он не сработал, и украинская сторона этому ничуть не удивилась.

«Однажды, как гласит украинская военная молва, эта ракета передумала лететь в цель, развернулась и решила вернуться в точку отправления, то есть туда, откуда ее запустили, только механизм самоликвидации позволил избежать трагедии. Вот такая «замечательная» техника. Тут какие-то комментарии будут излишни», — указал Артамонов.

Украина действительно была самой передовой республикой в Советском Союзе, и в том числе по машиностроению, и по производству военной техники, «мозги у людей по-прежнему на месте», но мы не можем желать ей успеха, потому что эта техника будет направлена против Донбасса, заключил собеседник издания.

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