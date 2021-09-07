Парламентский рейтинг возглавляет партия «Слуга народа» с 25,8% голосов поддержки среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию «Европейская солидарность» проголосовали бы 14,1% респондентов.
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» получила бы 12,4%, голосов и «Батькивщина» — 10,6%.
Ранее поддержка «Слуги народа» была меньше и составляла 24,9%. Также меньше респондентов стали поддерживать «Оппозиционную платформу — За жизнь» и «Батькивщину». Укрепилась лишь «Европейская солидарность» — на 0,6%.
Опрос был проведен 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине среди населения возрастом от 18 лет и старше. Было опрошено 2,5 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.