Ранее Арестович заявил, что Украина в состоянии принять около 5 тысяч афганских беженцев. По его мнению, никаких проблем с ними не будет, поскольку они «часто гораздо более образованы, чем средний украинец».
«Может тогда поехать спикером чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен», — сказал Разумков.
Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. В ночь на 31 августа военные США покинули страну, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
*Деятельность организации запрещена в РФ