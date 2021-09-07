Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал советнику главы Офиса президента Алексею Арестовичу поработать в движении «Талибан». Об этом он 6 сентября заявил в эфире телеканала «Украина 24», комментируя слова Арестовича про образованность афганских беженцев

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«Может тогда поехать спикером чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен», — сказал Разумков.

Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. В ночь на 31 августа военные США покинули страну, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.

*Деятельность организации запрещена в РФ