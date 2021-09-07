Украине от США нужна поддержка в развитии обороноспособности страны, а не просто статус основного союзника вне НАТО. Об этом заявил 6 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV

Кулеба назвал сигналом для России военную помощь США © Facebook, Dmytro Kuleba Владимира Зеленского в Вашингтон на прошлой неделе главы двух стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между государствами.

Этот документ определяет дальнейшие шаги взаимодействия Минобороны Украины и Минобороны США для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны и прогресса на пути совместимости с НАТО.

Кулеба отметил, что прежде Украина и США никогда не имели подобного документа. По его словам, данное соглашение по ряду параметров является более сильным, чем статус основного союзника вне НАТО.

Теперь, по мнению главы украинского МИД, Киеву необходима поддержка США в развитии обороноспособности. Он считает, что это «лучшее, что могут сделать США на данном этапе». Кулеба также отметил, что лидеры двух стран уже обсуждали детали соглашения — вплоть до конкретных видов вооружения.