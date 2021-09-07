Американская военная помощь Украине - это сигнал для России. Об этом 6 сентября заявил глава украинского министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV

«Мы не прячемся»: Кулеба заявил о готовности к встрече Путина и Зеленского © Facebook Dmytro Kuleba

Одним из факторов усиления страны он назвал выведение американско-украинских отношений на новый уровень, которого, по мнению Кулебы, достигли на встрече президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский.

«Тот факт, что именно к визиту [Зеленского] Соединенные Штаты дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины, включая знаменитые Javelin, это тоже сигнал России. И, собственно, в кулуарах визита американские партнеры об этом и говорили: что самый лучший сигнал России — это рост поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки», — сказал Кулеба.

По его словам, Москва считывает такие сигналы, и поэтому от российских политиков «звучат такие заявления, угрозы и шантаж».

Зеленский прилетел в США 31 августа. В ходе своей поездки он встретился с Байденом. Украинский президент предложил привлечь США к урегулированию конфликта в Донбассе. Байден, в свою очередь, пообещал выделить Украине финансовую и военную помощь на сумму более $500 млн. По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление, в котором, помимо прочего, говорилось, что США не признают суверенитет России над Крымом и поддерживают право Украины вступать в НАТО.

В российском МИДе при этом заявили, что использование Украины в качестве «орудия против России» может привести к «предсказуемым и печальным» последствиям для Киева. Ведомство выразило обеспокоенность поддержкой «агрессивных милитаристских настроений» со стороны США и НАТО.