«Мы будем прилагать усилия для увеличения вашего потенциала возможностей противовоздушной обороны, в которых вы нуждаетесь. Мы будем помогать модернизировать ваш Военно-морской флот, будем пытаться предоставлять больше "Джавелинов"», — приводит слова Грэма «Интерфакс».
Также он сказал, что надеется добиться усиления украинской экономики, «и лучшее, что может произойти между Соединенными Штатами и Украиной — это соглашение о создании свободной экономической зоны между Украиной и США».
Грэм также объяснил, почему президент США Джо Байден провел встречу с Зеленским в Вашингтоне. По словам конгрессмена, было «важно показать нашим друзьям, что Америка — надежный союзник».