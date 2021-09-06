США намерены усилить противовоздушную оборону (ПВО) и Военно-морской флот (ВМФ) Украины, а также предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПРК) «Джавелин», сказал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм 6 сентября по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским

«Мы будем прилагать усилия для увеличения вашего потенциала возможностей противовоздушной обороны, в которых вы нуждаетесь. Мы будем помогать модернизировать ваш Военно-морской флот, будем пытаться предоставлять больше "Джавелинов"», — приводит слова Грэма «Интерфакс».

Несвоевременный визит. Большинство мировых СМИ сочувствуют Зеленскому, а не Байдену © president.gov.ua

Грэм также объяснил, почему президент США Джо Байден провел встречу с Зеленским в Вашингтоне. По словам конгрессмена, было «важно показать нашим друзьям, что Америка — надежный союзник».