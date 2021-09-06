Пассажиры испытали новые вакуумные туалеты в поездах госпредприятия «Укрзализныця». Об этом сообщил на днях Telegram-канал «Вартові Еспресо»

Залезают под матрасы: пассажиры поезда Одесса-Харьков пожаловались на полчища тараканов © ScreenNameComesHere / flickr

К нему прикрепили видеозапись, где при сливе унитаз в поезде действительно издает до смешного неприятные громкие звуки: он рычит, свистит, пищит. Все это длится практически минуту.

«Бедные пассажиры», «Так сердце может остановиться», «Это невозможно слушать», «Адовы звуки», «Унитазы из ада», — прокомментировали видео пользователи в соцсетях.