Первый президент Узбекистана Ислам Каримов проводил националистическую внутреннюю политику: антисоветизм был в мейнстриме, демонтировались памятники времён ВОВ, шла активная дерусификация в сфере топонимики и делопроизводства. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook Шавкат Мирзиёев признал лидеров басмачей, репрессированных в 1920-1930 годах, борцами за национальную независимость. До этого первый вице-спикер парламента Алишер Кадыров заявлял, что если бы не СССР, в Узбекистане была бы развитая экономика.

Эксперт напомнил, что русский язык в Узбекистане был лишён статуса языка межнационального общения ещё в далёком 1995 году.

«После прихода к власти Шавката Мирзиеёва казалось, что тенденция могла поменяться, но, как мы видим, однажды выпущенный из бутылки джинн национализма назад уже не загонишь. Поэтому эти процессы и дальше будут прогрессировать и набирать обороты», — уверен Намовир.

Единственным сдерживающим фактором в этом смысле являются экономические связи Узбекистана с Россией, которые последние годы активно растут и развиваются, но будет ли реагировать на это Россия — вопрос, заключил собеседник издания.

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