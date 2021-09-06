Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев признал лидеров басмачей, репрессированных в 1920-1930 годах, борцами за национальную независимость. До этого первый вице-спикер парламента Алишер Кадыров заявлял, что если бы не СССР, в Узбекистане была бы развитая экономика.
Эксперт напомнил, что русский язык в Узбекистане был лишён статуса языка межнационального общения ещё в далёком 1995 году.
«После прихода к власти Шавката Мирзиеёва казалось, что тенденция могла поменяться, но, как мы видим, однажды выпущенный из бутылки джинн национализма назад уже не загонишь. Поэтому эти процессы и дальше будут прогрессировать и набирать обороты», — уверен Намовир.
Единственным сдерживающим фактором в этом смысле являются экономические связи Узбекистана с Россией, которые последние годы активно растут и развиваются, но будет ли реагировать на это Россия — вопрос, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.