Украина заинтересована в расширении присутствия компании Apple. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Twitter 2 сентября по результатам встречи с CEO компании Тимом Куком

«Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов», — написал президент Украины.

Униженный и оскорблённый, Зеленский всё же добился успеха: эксперты об итогах переговоров президентов Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst Тимом Куком и инвесторами Кремниевой долины.

До переноса встречи с президентом США Джо Байденом также сообщалось, что Зеленский намерен встретиться с главой компании Tesla Илоном Маском.