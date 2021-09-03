«Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов», — написал президент Украины.
Ранее Зеленский в рамках визита в США прибыл в Калифорнию для встречи с Тимом Куком и инвесторами Кремниевой долины.
До переноса встречи с президентом США Джо Байденом также сообщалось, что Зеленский намерен встретиться с главой компании Tesla Илоном Маском.