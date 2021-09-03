Во время лекции в Одесском национальном университете имени Мечникова обрушилась часть потолка. Об этом на днях сообщил Telegram-канал «Новини. LIVE Odesa»

В Кривом Роге на посетителей супермаркета обрушился потолок, есть пострадавший © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

На опубликованных кадрах видно, что внушительные куски потолка рухнули перед доской, преподаватель и студенты не пострадали. Пару романо-германского факультета пришлось прервать.

По словам учеников, это уже не первый подобный случай, а во многих аудиториях старого и нового корпуса учебного заведения стены и потолок покрыты трещинами.

На Украине много старых строений, к ремонту которых относятся наплевательски. Так, в киевском метро трещину на колонне в подземном переходе возле станции «Святошин» «отремонтировали» скотчем.