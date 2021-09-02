Украинская сторона подчеркнула, что намерена развивать независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность реформированных судебных институтов в искоренении коррупции и привлечении к ответственности коррупционеров.
«Эти шаги включают немедленное избрание нового специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника», — говорится в заявлении.
Украина также подтвердила намерение реформировать судебную систему в соответствии с лучшими международными политиками. США пообещали поддержать реформы, предоставив помощь и совещательные программы.