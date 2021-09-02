Украина пообещала США немедленно избрать специализированного антикоррупционного прокурора, а также обеспечить законодательную защиту полномочий директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Об этом говорится в совместном заявлении относительно стратегического партнерства Украины и США, опубликованном на сайте президента Украины 1 сентября

Антикоррупционные дармоеды: почему НАБУ работает с «нулевым» результатом © пресс-служба НАБУ

«Эти шаги включают немедленное избрание нового специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника», — говорится в заявлении.

Украина также подтвердила намерение реформировать судебную систему в соответствии с лучшими международными политиками. США пообещали поддержать реформы, предоставив помощь и совещательные программы.