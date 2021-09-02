В конце августа ВСУ стали чаще обстреливать территорию ДНР на линии соприкосновения. При этом жертвами, как правило, становится мирное население. Так, в конце прошлой недели в результате минометного обстрела (минометы 122-го калибра) поселка шахты им. Гагарина в Горловке были ранены двое детей — мальчик десяти лет (осколочное ранение в лопатку) и семилетняя девочка (у нее контузия).
«Представьте, что они решили, что война начнется этой ночью. Все их артиллерийские системы, танки и минометы приведены в боевую готовность. Начинается отработка по нашей передовой, по нашим складам, по нашим складам. Они про нас все знают, мы про них все знаем, но инициатива на их стороне. В первые часы артподготовки мы понесем существенные потери. Какие потери — одному Богу известно», — пояснил эксперт.
Если силы ДНР/ЛНР будут точно знать конкретную дату и время украинского наступления, их артиллерия может превентивно отработать по позициям ВСУ, но проблема в том, что украинская техника и склады находится вблизи жилых домов, и Донбасс это останавливает, указал Безсонов.
Силы ДНР/ЛНР теоретически могут отбиться без помощи России, но им это сделать будет крайне сложно, заключил собеседник издания.