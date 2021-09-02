Проблема не в том, что ВСУ превосходят силы республик Донбасса в численности, а в том, что инициатива на их стороне, и война начнется, когда Украина этого захочет. Об этом рассказал участник войны, а ныне первый заместитель Министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире ютуб-канала Украина.ру

Александр Жилин: Если Донбасс не будет отвечать на обстрелы ВСУ, его ждет поражение © Twitter, Александр Жилин

«Представьте, что они решили, что война начнется этой ночью. Все их артиллерийские системы, танки и минометы приведены в боевую готовность. Начинается отработка по нашей передовой, по нашим складам, по нашим складам. Они про нас все знают, мы про них все знаем, но инициатива на их стороне. В первые часы артподготовки мы понесем существенные потери. Какие потери — одному Богу известно», — пояснил эксперт.

Если силы ДНР/ЛНР будут точно знать конкретную дату и время украинского наступления, их артиллерия может превентивно отработать по позициям ВСУ, но проблема в том, что украинская техника и склады находится вблизи жилых домов, и Донбасс это останавливает, указал Безсонов.

Силы ДНР/ЛНР теоретически могут отбиться без помощи России, но им это сделать будет крайне сложно, заключил собеседник издания.