Ляшко провел встречу с министром здравоохранения США Ксавье Бесеррой.
Министры обсудили ход вакцинации от коронавируса и продолжение сотрудничества США и Украины в рамках глобальной повестки дня по безопасности здоровья с целью раннего выявления инфекций и выработки ответа на биологические угрозы.
«Договорились о сотрудничестве между министерствами в части экспертной помощи по составлению Стратегического плана развития системы охраны здоровья населения на период до 2030 года. Разработка этого плана предусмотрена Указом Президента, как документа, впервые систематизирует стремление страны обеспечить универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения и соединится с достижением целей устойчивого развития ООН», — написал министр.
Также Ляшко и Бесерра обсудили возможность сотрудничества Украины с Американской медицинской ассоциацией, Национальным институтом здоровья США, центрами контроля и профилактики заболеваний и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Ранее президент Владимир Зеленский ознакомил США с планом трансформации Украины. На его воплощение потребуется $277 млрд.