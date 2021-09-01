Эксперты США помогут Украине составить Стратегический план развития системы охраны здоровья населения на период до 2030 года. Об этом глава украинского Минздрава Виктор Ляшко 1 сентября рассказал в Facebook

Ляшко провел встречу с министром здравоохранения США Ксавье Бесеррой.

Ляшко попросил украинцев не пить в День независимости © CC0, Pixabay

«Договорились о сотрудничестве между министерствами в части экспертной помощи по составлению Стратегического плана развития системы охраны здоровья населения на период до 2030 года. Разработка этого плана предусмотрена Указом Президента, как документа, впервые систематизирует стремление страны обеспечить универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения и соединится с достижением целей устойчивого развития ООН», — написал министр.

Также Ляшко и Бесерра обсудили возможность сотрудничества Украины с Американской медицинской ассоциацией, Национальным институтом здоровья США, центрами контроля и профилактики заболеваний и Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Ранее президент Владимир Зеленский ознакомил США с планом трансформации Украины. На его воплощение потребуется $277 млрд.