Материал касается встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.
Подпись к видео до сих пор не была исправлена. Зеленского назвали «Левински» только в одном абзаце — в остальных фамилия была использована правильно.
Примечательно, что Зеленского ранее уже сравнивали с экс-сотрудницей Белого дома Моникой Левински — фигурантом сексуального скандала с президентом Биллом Клинтоном.
Причиной сравнения стало то, что Зеленский, как и Левински, был замешан в обстоятельствах импичмента американского президента — в случае с украинским лидером этим президентом был Дональд Трамп.