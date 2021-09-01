Американская спутниковая сеть C-SPAN в текстовой подводке назвали президента Украины Владимира Зеленского «президент Левински». Соответствующий сюжет был 31 августа опубликован на сайте C-SPAN

Материал касается встречи Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне.

На Зеленского примеряют «платье Моники Левински». Что обсуждали в соцсетях 25 сентября © пресс-служба президента Украины

Примечательно, что Зеленского ранее уже сравнивали с экс-сотрудницей Белого дома Моникой Левински — фигурантом сексуального скандала с президентом Биллом Клинтоном.

Причиной сравнения стало то, что Зеленский, как и Левински, был замешан в обстоятельствах импичмента американского президента — в случае с украинским лидером этим президентом был Дональд Трамп.