Объем топлива в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) к 12 октября сократится почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Соответствующие данные опубликовали 1 сентября на сайте компании «Газпром»

«Полная бредятина»: политолог о словах Зеленского про российский газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По прогнозу, к 12 октября в европейских газохранилищах будет около 78 млрд куб. м газа. То есть не будет восполнено 25%, или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных зимой-2021.

«В украинских ПХГ, согласно прогнозу, к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки будет на 30% или на 8 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году», — отмечается на сайте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне назвал российский газ «самым грязным в мире» — из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки и «коррупции, шантажа и манипуляции».