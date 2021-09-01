В компании привели данные портала Gas Infrastructure Europe. Согласно им, запасы газа в европейских подземных хранилищах на 30 августа, к началу осени, остаются на минимальном за многие годы уровне.
По прогнозу, к 12 октября в европейских газохранилищах будет около 78 млрд куб. м газа. То есть не будет восполнено 25%, или 17 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных зимой-2021.
«В украинских ПХГ, согласно прогнозу, к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки будет на 30% или на 8 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году», — отмечается на сайте.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне назвал российский газ «самым грязным в мире» — из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки и «коррупции, шантажа и манипуляции».