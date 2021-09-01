Украине стоит помнить, чем закончилось сотрудничество Афганистана с США, заявил 1 сентября в Telegram-канале депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский

По мнению российского политика, президент Украины Владимир Зеленский «будет валяться в ногах у Байдена, чтобы выпросить оружие». Жириновский предположил, что оружие нужно Киеву, чтобы совершить провокацию против России.

Прилепин заявил, что власти Украины ждет судьба беженцев из Афганистана © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

«Всё закончилось трагедией для Афганистана и страшным позором для Америки. Это же ждёт и Украину, которая сама, добровольно отдаст метрополии всё, позволит высосать все свои богатства до дна, а в итоге останется разоренной», — предрек Жириновский.

После вывода из страны войск США Талибан захватил власть в Афганистане. В единственном аэропорту, остававшемся под контролем США, началась паника, сотни людей бежали из страны. В сети появились кадры падения из самолета людей, пытавшихся покинуть Кабул. По данным местных СМИ, они пытались сбежать, зацепившись за шасси американского транспортного самолёта, либо упали из салона самолета.

Украинский политолог Руслан Бизяев считает, что в Вашингтоне Зеленского могут либо просто принять, похлопать по плечу и отпустить, либо выдвинуть ему целый ряд условий, в том числе невыполнимых, в обмен на поддержку Белого дома, например, провести кадровые перестановки в правительстве Украины и Офисе президента, выполнить Минские соглашения, прекратить кампанию против «Северного потока-2».

* Деятельность организации запрещена в РФ