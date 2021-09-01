Пушков предположил, что обещанное Украине финансирование США может пойти не на заявленные цели.
«Из форпоста коррупции — в форпост прогресса за 277 млрд долларов. Таков план Зеленского для Украины. Осталось убедить Запад, что деньги не сгинут в первом форпосте», — написал Пушков.
Ранее Владимир Зеленский представил в США план превращения Украины в «форпост безопасности, цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб».
План включает 80 проектов. Зеленский заявил, что на реализацию проекта потребуется 277 млрд долларов, и призвал партнеров из США подключиться к его финансированию.