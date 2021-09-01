Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 1 сентября в своем Telegram-канале оценил представленный президентом Украины Владимиром Зеленским в США план трансформации страны

Пушков рассказал, как президент Эстонии «подложила свинью» Украине © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Из форпоста коррупции — в форпост прогресса за 277 млрд долларов. Таков план Зеленского для Украины. Осталось убедить Запад, что деньги не сгинут в первом форпосте», — написал Пушков.

Ранее Владимир Зеленский представил в США план превращения Украины в «форпост безопасности, цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб».

План включает 80 проектов. Зеленский заявил, что на реализацию проекта потребуется 277 млрд долларов, и призвал партнеров из США подключиться к его финансированию.