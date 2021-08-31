В Харькове за сутки сразу два объекта стали жертвой стихии.
Сначала возле аэропорта молния ударила в троллейбус. Он загорелся, на место выехали пожарные. Однако водителю автобуса удалось потушить огонь самостоятельно с помощью огнетушителя. От удара молнии и пожара никто не пострадал.
Затем молния поразила самый высокий флагшток, установленный в сквере около Лопанской набережной Харькова ко Дню независимости Украины.
«Зевс, ты пьян, иди домой», — прокомментировали инцидент в паблике Харькова.
Момент удара молнии очевидцы успели заснять на видео. Флагшток устоял, флаг Украины также не поврежден.
Ранее в Херсоне самый высокий флагшток области рухнул и раздавил автомобиль при установке.