Губернатор Херсонской области заявил о возможной диверсии при установке рухнувшего флагштока
Губернатор Херсонской области заявил о возможной диверсии при установке рухнувшего флагштока
© кадр из видео YouTube
В Харькове за сутки сразу два объекта стали жертвой стихии.

Сначала возле аэропорта молния ударила в троллейбус. Он загорелся, на место выехали пожарные. Однако водителю автобуса удалось потушить огонь самостоятельно с помощью огнетушителя. От удара молнии и пожара никто не пострадал.

«Зевс, ты пьян»: в Харькове в 102-метровый флагшток ударила молния - видео
© "Обозреватель"

Затем молния поразила самый высокий флагшток, установленный в сквере около Лопанской набережной Харькова ко Дню независимости Украины.

«Зевс, ты пьян, иди домой», — прокомментировали инцидент в паблике Харькова.

Момент удара молнии очевидцы успели заснять на видео. Флагшток устоял, флаг Украины также не поврежден.

Ранее в Херсоне самый высокий флагшток области рухнул и раздавил автомобиль при установке.