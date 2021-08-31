В Харькове за сутки удар молнии пришелся в троллейбус и в самый высокий флагшток в городе, установленный в честь Дня независимости Украины. Об этом рассказал 31 августа местный Telegram-канал «Труха»

Губернатор Херсонской области заявил о возможной диверсии при установке рухнувшего флагштока © кадр из видео YouTube

Сначала возле аэропорта молния ударила в троллейбус. Он загорелся, на место выехали пожарные. Однако водителю автобуса удалось потушить огонь самостоятельно с помощью огнетушителя. От удара молнии и пожара никто не пострадал.

Затем молния поразила самый высокий флагшток, установленный в сквере около Лопанской набережной Харькова ко Дню независимости Украины.

«Зевс, ты пьян, иди домой», — прокомментировали инцидент в паблике Харькова.

Момент удара молнии очевидцы успели заснять на видео. Флагшток устоял, флаг Украины также не поврежден.

Ранее в Херсоне самый высокий флагшток области рухнул и раздавил автомобиль при установке.