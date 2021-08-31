Пользователи соцсети Instagram провели неожиданную параллель между президентом Украины Владимиром Зеленским с супругой Еленой и последним генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым с женой Раисой. Так они прокомментировали фото Елены Зеленской в Instagram момента прибытия пары в США 30 августа

«У неё люди мрут как мухи, а она про аудиогид в Версале»: Зеленскую вновь раскритиковали © Елена Зеленская/Фейсбук выбрала для визита в США небесно-голубой брючный костюм с золотыми пуговицами, а волосы собрала в высокий пучок.

«Впереди — насыщенная программа: запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона "Маунт-Вернон" и встреча с женщинами Power women, открытие "Украинского дома", посещение музея Холокоста, рабочие встречи в Стэнфордском университете и в управлении образования Сан-Франциско, визит в художественной галерее De Young и многое другое», — написала Зеленская.

Она предположила, что благодаря «мягкой силе» культурной дипломатии связь Украины и США усилится.

«Пара ваша напоминает пару из 80-х. Какую? Райку и Мишку Горбачевых…» «Чего-то вспомнилась Раиса Горбачева. Умная женщина рядом с мужем — большая сила», — заявили подписчики украинской первой леди.

«А чему так радуются? Что от этой поездки манна небесная на Украину лавиной свалится? Дома надо дела делать, чтоб страна жила хорошо, а не ждать, что дедушка Байден печенюшек передаст», «Володя, почему не надел вышиванку или желтый костюм? Где твой патриотизм? Бери пример с жены», «А поездка в Диснейленд будет?» — добавили критики пользователи соцсети.

Ранее Зеленскую не раз ругали в сети за выбор мешковатых костюмов и советовали сменить дизайнера и стилиста.