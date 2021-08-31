Нехватка угля на ТЭС Украины возникла как следствие резкого падения цен на электроэнергию в ходе рыночных торгов в апреле-июле, заявил 30 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко

Ранее сообщалось, что против введения нового рынка электроэнергии на Украине выступали как международные институты, так и Совет национальной безопасности и обороны, и Служба безопасности Украины.

«Когда себестоимость производства электрической энергии тепловыми электростанциями, работающими на угле, составляет около 1600 грн/МВт.ч, а цена электроэнергии на рынке 600 грн или даже 400 грн, то зачем же работать себе в убыток?… Ситуация с углем — это следствие ситуации на рынке», — приводит слова Галущенко РБК-Украина.

«Укрэнерго» в панике: угля хватит только на половину зимы © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Высказывались мнения участников рынка о том, что нововведение на руку владельцу энергетической компании ДТЭК Ринату Ахметову, который является фактическим монополистом на рынке поставок электроэнергии.

Ранее госкомпания «Укрэнерго» сообщала о том, на складах ТЭС Украины в настоящий момент находится в 2,2 раза меньше угля, чем должно быть на 30 августа по плану.

Нехватка угля вызвана, в частности, отсутствием поставок американского угля на Украину по контракту, заключённому с зарубежными партнерами компанией Ахметова ДТЭК и государственной «Центрэнерго».