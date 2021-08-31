Для наступления Украины на Донбасс должны сложиться «экстраординарные условия». Об этом 30 августа заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24»

Арестович объяснил перенос встречи Зеленского и Байдена © Facebook Алексея Арестовича

Он подчеркнул, что украинские власти сами такой вариант не рассматривают и предпочитают политико-дипломатическое урегулирование вместе с усилением оборонного сектора.

«Потому что это городская агломерация, и преимущественно это много наших граждан, и такое наступление чревато гибелью мирного населения, мы на это не пойдем», — добавил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

Накануне обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию Украина.ру заявил, что в Донбассе будет усиливаться напряженность из-за того, что в РФ скоро пройдут выборы депутатов Госдумы 8-го созыва, и граждане России, находящиеся на территории Донбасса, будут голосовать.