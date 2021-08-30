Женщина шла по улице в одной футболке и с забинтованной головой, когда ее заметил сотрудник подразделения тактико-оперативного реагирования.
Полицейский срочно позвонил в экстренную службу. Как выяснилось, женщине провели трепанацию черепа, после чего она сбежала из больницы. В это время ее искала дочь.
Пока патрульный и пациентка дожидались скорую, местные жители принесли женщине чистую одежду.
В полиции поблагодарили патрульного и всех причастных за оказание помощи сбежавшей пациентке.
Трепанация — это хирургическая операция, в ходе которой просверливается отверстие в черепе для доступа к подлежащей полости.