Во Львове женщина сбежала из больницы после трепанации черепа. Об этом 29 августа в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области

Женщина шла по улице в одной футболке и с забинтованной головой, когда ее заметил сотрудник подразделения тактико-оперативного реагирования.

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Пока патрульный и пациентка дожидались скорую, местные жители принесли женщине чистую одежду.

В полиции поблагодарили патрульного и всех причастных за оказание помощи сбежавшей пациентке.

Трепанация — это хирургическая операция, в ходе которой просверливается отверстие в черепе для доступа к подлежащей полости.