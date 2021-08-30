Первый из них он условно назвал «Карфаген должен быть разрушен». Это «абсолютно конфронтационная» стратегия, от которой постепенно отказывается Запад в силу ее неэффективности, добавил он. Такой план мог бы привести к «развалу России» и стать преимуществом украинской стороны.
«Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается, по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой», — подчеркнул Чалый.
Экс-замминистра добавил, что Украина не может «договориться по Крыму» из-за принципиальной позиции Москвы, однако ситуацию могут изменить успехи Киева.
По мнению дипломата, следует создать такое успешное украинское государство, к которому захотели бы присоединиться все российские регионы. Как будет реализован этот план на практике, он не уточнил.