Бывший заместитель министра иностранных дел (МИД) Украины Александр Чалый в эфире телеканала «Наш» 29 августа назвал два способа «возвращения» Крыма под юрисдикцию Киева, передает РИА Новости

«Зеленский готов захватить Крым»: Затулин призвал Россию быть готовой к провокациям © кадр из видео Украина.ру

«Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается, по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой», — подчеркнул Чалый.

Экс-замминистра добавил, что Украина не может «договориться по Крыму» из-за принципиальной позиции Москвы, однако ситуацию могут изменить успехи Киева.

По мнению дипломата, следует создать такое успешное украинское государство, к которому захотели бы присоединиться все российские регионы. Как будет реализован этот план на практике, он не уточнил.