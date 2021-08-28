Кива напомнил, что в завершение парада над Киевом пролетел самолет Ан-225 «Мрия», разработанный и созданный в СССР.
По его словам, полет вызвал гордость и огромные эмоции у зрителей, отобразив превосходство «оккупационного» советского времени, технологий и промышленности над «жалкой действительностью» сегодняшней Украины.
«Идиоты и циничные, моральные уроды… арестуйте теперь Зеленского за пропаганду и популяризацию коммунистического режима, статья же есть)», — пошутил Кива.
Депутат добавил, что символ сегодняшней Украины — кастрюля на голове «прыгающего и зигующего безработного, орущего нацистские лозунги «Слава Украине».
На Украине пропаганда коммунизма приравнена к пропаганде нацизма. В случае нарушения закона представителем власти нарушитель наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, посвящённую двухлетию со дня его инаугурации, в ангаре на фоне недостроенной второй украинской «Мрии».