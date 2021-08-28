Полет созданной в СССР "Мрии" на параде в День независимости Украины, продемонстрировавший превосходство советской техники, можно считать основанием привлечь президента Украины Владимира Зеленского по статье о пропаганде коммунизма. Об этом на днях написал в Facebook депутат Верховной Рады Илья Кива

Кива напомнил, что в завершение парада над Киевом пролетел самолет Ан-225 «Мрия», разработанный и созданный в СССР.

Два уникальных самолёта. Что подняли в небо над Киевом на День независимости © пресс-служба президента Украины

«Идиоты и циничные, моральные уроды… арестуйте теперь Зеленского за пропаганду и популяризацию коммунистического режима, статья же есть)», — пошутил Кива.

Депутат добавил, что символ сегодняшней Украины — кастрюля на голове «прыгающего и зигующего безработного, орущего нацистские лозунги «Слава Украине».

На Украине пропаганда коммунизма приравнена к пропаганде нацизма. В случае нарушения закона представителем власти нарушитель наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее Владимир Зеленский дал пресс-конференцию, посвящённую двухлетию со дня его инаугурации, в ангаре на фоне недостроенной второй украинской «Мрии».