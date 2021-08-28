Бондаренко отметил, что экс-главе МИД стоило бы почитать конституцию Украины, которая запрещает размещение в стране военных баз других государств. По его мнению, президенты Украины и США вряд ли будут обсуждать этот вопрос.
Политолог напомнил, что еще во время президентства Петра Порошенко на Украине начали проводить военные учения на Яворовском полигоне во Львовской области, с участием в том числе войск США.
«Прошлой власти, в том числе Климкину, еще предстоит ответить перед трибуналом за то, что они вразрез конституции согласились на размещение американского контингента на Яворовском полигоне под видом совместных бесконечных учений», — сказал Бондаренко.
В 2019 году в Конституции Украины закрепили курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Сейчас у Украины статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что членство Украины в НАТО однозначно является «красной линией» для Москвы.