Совет бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина президенту Владимиру Зеленскому призвать США разместить на Украине войска противоречит Конституции Украины. Об этом сказал украинский политолог Константин Бондаренко в комментарии РИА Новости 28 августа

Климкин дал совет Зеленскому для удачных переговоров с Байденом © Посольство України в США

Политолог напомнил, что еще во время президентства Петра Порошенко на Украине начали проводить военные учения на Яворовском полигоне во Львовской области, с участием в том числе войск США.

«Прошлой власти, в том числе Климкину, еще предстоит ответить перед трибуналом за то, что они вразрез конституции согласились на размещение американского контингента на Яворовском полигоне под видом совместных бесконечных учений», — сказал Бондаренко.

В 2019 году в Конституции Украины закрепили курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Сейчас у Украины статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что членство Украины в НАТО однозначно является «красной линией» для Москвы.