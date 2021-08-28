Есть достаточно серьезные экономические причины для воссоединения всея Руси, у Белоруссии тоже есть достаточно серьезные экономические причины оставаться на нынешней дистанции от РФ еще примерно лет пять-десять. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Долго рассказывать, что это за причины. Это связано с некоторыми математическими трудностями системопланирования, но эти причины достаточно подробно исследованы, в том числе, кстати, и мною тоже. В общем, выход из большей части тупиков, не из всех, но из большей части, находятся примерно там же, где был вход. Вот, именно руководствуясь этим, и надо выходить из тупика, в который моя малая родина зашла 24 августа 1991 года», — указал Вассерман.

Самой успешной на постсоветском пространстве оказалась Белоруссия, просто потому, что там местных нациестроителей вышвырнули из власти уже в 1994 году на первых в республике президентских выборах, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.