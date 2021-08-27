Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны, предполагающую противодействие РФ и курс в НАТО. Соответствующий указ 26 августа разместили на сайте главы государства

Зеленский назвал свои достижения за время президентства © president.gov.ua

Согласно документу, основными стратегическими целями внешнеполитической деятельности Украины являются: курс государства на членство в ЕС и НАТО, обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны, противодействие РФ, продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за границей.

В июле украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина впервые с момента обретения независимости получит стратегию внешнеполитической деятельности, содержание которой можно систематизировать по трем основным темам.

«Первое — Украина активный участник международной политики. Второе — Украина формирует архитектуру безопасности для себя, региона и мира. И третий. Украина — это страна новых экономических возможностей. Эти три принципа, три подхода будут заложены в каждый шаг, который мы будем осуществлять на внешней арене», — отмечал Кулеба.