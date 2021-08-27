Президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать кибервойска в стране. Соответствующее решение было принято в рамках утвержденной стратегии кибербезопасности, указ опубликовали 26 августа на сайте офиса главы государства

Данилов заявил о планах создания на Украине кибервойск © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк создано в системе министерства обороны, поручено их финансирование и обеспечение кадровыми и техническими ресурсами для «сдерживания вооруженной агрессии в киберпространстве и предоставления отпора агрессору».

Зеленский подчеркнул, что обеспечение кибербезопасности является одним из приоритетов Украины для противодействия киберугрозам в современной среде.

В рамках стратегии планируется дважды в год проводить совместные учения с соответствующими подразделениями НАТО, а также материально стимулировать специалистов в этой области, которые находятся на военной, государственной службе или в правоохранительных органах.

Ранее власти Украины решили создать реестр террористических организаций. Согласно документу, если хотя бы один человек, который является членом организации, или ее бенефициар подозревается в связях с террористами, то организацию включат в список. Вести перечень будет Служба безопасности Украины.