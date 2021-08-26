В сети опубликовали полное видео с камер наблюдения в момент гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его разместил 26 августа в YouTube местный журналист Олег Ермолинский

(Само)убийство на родине Зеленского: все странности гибели мэра Кривого Рога © Facebook, Константин Павлов

В комментариях пользователи сети обращают внимание на множество странных деталей в видео и предполагают, что оно все же было смонтировано.

«Посмотрела видео, но вопросов стало ещё больше, оно не даёт подтверждение факта самоубийства», «Очень плохо смонтировано, хотя было полторы недели на это», «По видео Павлов "убил" себя в 18:46, а кот вздрогнул на несколько секунд позже, а потом убежал. Почему кот сразу во время выстрела не испугался?», «18:33 он идёт от окна к двери в носках и находится 2 минуты у дверей, не отходя оттуда, потом в 18:35 от тех же дверей идёт наливать себе воду и уже без носков!», «Почему в доме освещение солнца меняется, а на улице нет, как стоп-кадр. И не может кошка сидеть целый час на одном месте, когда он выходил на улицу, а она ноль внимания», «Почему у семьи Павлова видео нет, а у вас есть?» — задаются вопросами комментаторы.

Ранее, 15 августа, мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым от огнестрельного ранения в селе Вольное в Днепропетровской области на Украине. Следствие рассматривает версии убийства, самоубийства и неосторожного обращения с оружием, а также доведения до самоубийства.