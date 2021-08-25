«Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро сегодня выразила свою обеспокоенность практикой Украины по применению санкций, которые негативно влияют на работу медиа и журналистов», — цитирует агентство сообщение организации.
В ОБСЕ подчеркнули, что комментарий Рибейро стал реакцией на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое вводит запрет на доступ к сайтам «Страна.UA», «Ведомости» и «Московский комсомолец».
«В то время как у Украины есть законное право защищать свою национальную безопасность, власти должны найти сбалансированное решение относительно медиа, которое сохранило бы плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами и обязательствами», — заявила представитель ОБСЕ.
Рибейро подчеркнула, что любые санкции против СМИ должны быть предметом тщательной проверки и сопровождаться процессуальными гарантиями для предотвращения неправомерного вмешательства.
Тем временем главный редактор интернет-издания «Страна.UA» Игорь Гужва заявил, что намерен оспорить в суде указ президента Владимира Зеленского о вводе санкций против него.
Гужва отметил, что считает ввод санкций оценкой качества работы издания, которое продолжит свою деятельность вопреки давлению властей.