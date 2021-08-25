Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро раскритиковала украинские власти за применение санкций против средств массовой информации, сообщило информагентство «Украинские новости» 25 августа

«Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза ​​Рибейро сегодня выразила свою обеспокоенность практикой Украины по применению санкций, которые негативно влияют на работу медиа и журналистов», — цитирует агентство сообщение организации.

В ОБСЕ подчеркнули, что комментарий Рибейро стал реакцией на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которое вводит запрет на доступ к сайтам «Страна.UA», «Ведомости» и «Московский комсомолец».

«В то время как у Украины есть законное право защищать свою национальную безопасность, власти должны найти сбалансированное решение относительно медиа, которое сохранило бы плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений в соответствии с международными стандартами и обязательствами», — заявила представитель ОБСЕ.

Интернет – не телевидение. Почему новые санкции логически ведут в СИЗО оппозиционных журналистов © CC0, Pixabay

Тем временем главный редактор интернет-издания «Страна.UA» Игорь Гужва заявил, что намерен оспорить в суде указ президента Владимира Зеленского о вводе санкций против него.

Гужва отметил, что считает ввод санкций оценкой качества работы издания, которое продолжит свою деятельность вопреки давлению властей.