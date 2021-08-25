Инцидент произошел в Киеве во дворе дома 59-Б по улице Радужной.
Жильцы дома сообщили в полицию о компании, которая накануне устроила вечеринку во дворе. В процессе празднования двое человек подожгли флаг Украины.
Утром полицейские с помощью очевидцев смогли опознать виновных в инциденте с флагом по записям с камер видеонаблюдения. Оказалось, что это двое 12-летних подростков.
По закону за публичное надругательство над государственным флагом Украины хулиганам грозит штраф в размере до 50 необлагаемых минимумов доходов либо арест на срок до 6 месяцев.
Ранее после парада в честь Дня независимости Украины был задержан мужчина, обливший красной краской ступени и постамент возле Киевской городской госадминистрации.