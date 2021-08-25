Похитивший человека экс-министр транспорта Украины развлекся в Киеве рядом с генпрокурором

Концерт прошел на площади Конституции в честь празднования Дня независимости Украины. Он должен был быть бесплатным, и многие граждане пытались попасть на него. Однако охрана требовала некие специальные пригласительные. Это обернулось скандалом. Тем не менее мероприятие посетили многие представители власти, в том числе президент Владимир Зеленский и генпрокурор Ирина Венедиктова.
В 2012 году был похищен глава правления ЧАО «Нефтегаздобыча» Олег Семинский. В 2014 году по заявлению супруги суд признал его без вести пропавшим. Спустя год Семинский объявился и дал показания правоохранителям и рассказал, что его похитили, удерживали в подвалах, пытали, требуя вернуть 200 миллионов долларов, которые тот якобы задолжал Рудьковскому, который и был заказчиком похищения.
В марте в аэропорту «Борисполь» прокурор вручил Рудьковскому извещение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было направлено в Печерский районный суд. В настоящий момент Рудьковский находится под ночным домашним арестом.