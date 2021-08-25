Похитивший человека экс-министр транспорта Украины развлекся в Киеве рядом с генпрокурором

Журналисты заметили на концерте итальянского оперного певца Андреа Бочелли в Киеве экс-министра транспорта и связи Николая Рудьковского, который должен был находиться под ночным домашним арестом. Соответствующие снимки 24 августа опубликовало издание kp.ua

«Ганьба!»: концерт оперной звезды в Киеве ко дню независимости кончился скандалом © flickr.com, Avarine Владимир Зеленский и генпрокурор Ирина Венедиктова.

В 2012 году был похищен глава правления ЧАО «Нефтегаздобыча» Олег Семинский. В 2014 году по заявлению супруги суд признал его без вести пропавшим. Спустя год Семинский объявился и дал показания правоохранителям и рассказал, что его похитили, удерживали в подвалах, пытали, требуя вернуть 200 миллионов долларов, которые тот якобы задолжал Рудьковскому, который и был заказчиком похищения.

В марте в аэропорту «Борисполь» прокурор вручил Рудьковскому извещение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое было направлено в Печерский районный суд. В настоящий момент Рудьковский находится под ночным домашним арестом.