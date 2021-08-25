Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что причина присоединения Крыма к России может звучать для украинцев парадоксально. Об этом 25 августа он заявил в интервью «Украинской правде»

«Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», — заявил он.

В случае отказа вести войну, по словам Кучмы, Украина стала бы Малороссией. Копатько рассказал, как Кучма на самом деле относился к России © РИА Новости, Нина Зотина

Ранее Кучма заявил, что выражение «аннексия Крыма», которое часто используется официальным Киевом, является неправильным определением происходящего.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на возвращение полуострова, при этом подавляющее большинство жителей полуострова еще в 2014 году высказались за вхождение в состав РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.