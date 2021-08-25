«Что касается причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать оккупантам, перешли к сопротивлению», — заявил он.
В случае отказа вести войну, по словам Кучмы, Украина стала бы Малороссией.
Ранее Кучма заявил, что выражение «аннексия Крыма», которое часто используется официальным Киевом, является неправильным определением происходящего.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на возвращение полуострова, при этом подавляющее большинство жителей полуострова еще в 2014 году высказались за вхождение в состав РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.