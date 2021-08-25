Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что главным врагом его страны является раздор среди украинцев. Об этом 25 августа он заявил в интервью «Украинской правде»

На вопрос о том, кто и что является наибольшим врагом Украины, Кучма ответил, что это «раздор украинцев и их неспособность быть вместе в решающий момент». «Не Россия». Вассерман о том, кто будет восстанавливать разрушенную Украину © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Но мне хочется верить, что сейчас, на этом историческом этапе, мы с этим врагом справимся. Сегодня нация консолидирована в главных вещах. А с внешними врагами разобраться можно, только когда мы вместе», — заявил он.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру напомнил слова Кучмы о том, что в 1990 году националисты, когда убеждали людей голосовать на референдуме за независимость, говорили, что «наше сало съели москали, и колбасу нашу тоже съели москали, и поэтому, если мы отделимся от москалей, то мы будем жить как сыр в масле».

Также он предложил украинцам сравнить условия жизни в своей стране и в Италии, и понять, что обещания пришедших к власти националистов в 1990-м году об улучшениях остались мечтой.