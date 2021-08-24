Латвия в ближайшее время начнет возводить стену на границе с Белоруссией, если не остановится поток нелегальных мигрантов с Ближнего востока и Африки в Латвию, заявил президент страны Эгилс Левитс в интервью телеканалу «Дождь»*, вышедшем в эфир 24 августа

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на санкции Запада заявил, что власти республики прекращают сдерживать нелегальных мигрантов, следующих в Европейский союз из неблагополучных регионов планеты.

«Если понадобится, мы можем построить эти конструкции (стену — ред.), чтобы защитить наши границы», — заявил Левитс.

Европа в панике: Лукашенко нанес жесткий ответный удар по Западу © Скриншот видеозаписи из Telegram Источник: https://live24.ru/politika/33413-pojavlenie-na-publike-lukashenko-s-avtomatom-nazvali-urodstvom.html © Российское информационное агентство LIVE24

Ранее о строительстве аналогичной стены на границе с Белоруссией заявила премьер-министр Литвы. Литовские власти оценили стоимость проекта в $15 млн.

С начала 2021 года границе Литвы с Белоруссией литовские пограничники столкнулись с резко возросшим потоком нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.

За этот период было задержано 2 839 «путешественников» из этих регионов, что в 35 раз больше, чем за весь 2020 год.

* СМИ, признанное в России иностранным агентом