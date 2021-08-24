В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на санкции Запада заявил, что власти республики прекращают сдерживать нелегальных мигрантов, следующих в Европейский союз из неблагополучных регионов планеты.
«Если понадобится, мы можем построить эти конструкции (стену — ред.), чтобы защитить наши границы», — заявил Левитс.
По его словам, строительство скоро начнется, если «ситуация останется такой же, как сейчас».
Ранее о строительстве аналогичной стены на границе с Белоруссией заявила премьер-министр Литвы. Литовские власти оценили стоимость проекта в $15 млн.
С начала 2021 года границе Литвы с Белоруссией литовские пограничники столкнулись с резко возросшим потоком нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.
За этот период было задержано 2 839 «путешественников» из этих регионов, что в 35 раз больше, чем за весь 2020 год.
* СМИ, признанное в России иностранным агентом