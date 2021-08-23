Так называемая киевская городская электричка курсирует по кольцевому маршруту в пределах черты города. Этот вид общественного транспорта был запущен в 2009 году. Именно ей решил воспользоваться для перемещений по украинской столице Пидвезяный.
Для начала его шокировал внешний вид подвижного состава, вагоны которого были покрыты грязью и ржавчиной. В похожем состоянии оказались и окна, через которые было практически невозможно ничего рассмотреть. Как выяснилось в дальнейшем, первое впечатление не оказалось обманчивым.
«Захожу в пустой вагон, вижу, есть одно — единственное прозрачное окно. Обрадовался, пошел сел рядом. Оказалось, кто-то недавно просто выбил внешний стеклопакет, поэтому теперь здесь рассвело. И вот что я увидел. В Чернобыль ехать не надо», — написал он.
Пидвезяный опубликовал фотографии, сделанные им по ходу движения с разрушенными зданиями, брошенными строениями и разваливающийся инфраструктурой. В комментариях сочли его путешествие «экспрессом в ад».
В прошлом году правительство Украины представило аудит состояния украинских поездов и железнодорожных путей. Выяснилось, что в обновлении нуждается до 90% подвижного состава и около 30% железных дорог.