Украинский журналист Николай Пидвезяный проехался в киевской кольцевой электричке и пришел в ужас от увиденного. Своими впечатлениями он поделился на днях на своей странице в Facebook

Киевские электрички: ужас украинских железных дорог

Для начала его шокировал внешний вид подвижного состава, вагоны которого были покрыты грязью и ржавчиной. В похожем состоянии оказались и окна, через которые было практически невозможно ничего рассмотреть. Как выяснилось в дальнейшем, первое впечатление не оказалось обманчивым.

«Захожу в пустой вагон, вижу, есть одно — единственное прозрачное окно. Обрадовался, пошел сел рядом. Оказалось, кто-то недавно просто выбил внешний стеклопакет, поэтому теперь здесь рассвело. И вот что я увидел. В Чернобыль ехать не надо», — написал он.

Пидвезяный опубликовал фотографии, сделанные им по ходу движения с разрушенными зданиями, брошенными строениями и разваливающийся инфраструктурой. В комментариях сочли его путешествие «экспрессом в ад».

В прошлом году правительство Украины представило аудит состояния украинских поездов и железнодорожных путей. Выяснилось, что в обновлении нуждается до 90% подвижного состава и около 30% железных дорог.