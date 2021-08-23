Президент Украины Владимир Зеленский впервые вручил награду «Национальные легенды Украины», которой были удостоены шесть человек. Об этом 23 августа передает пресс-служба главы государства на своем сайте

О создании новой премии Зеленский объявил в середине июля. Награда не предполагает какие-либо льготы или денежные выплаты, а является скорее символическим признанием заслуг того или иного человека перед страной.

Первыми обладателями этого звания стали певица София Ротару, бывший футболист Олег Блохин, поэт-песенник Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, хореограф Мирослав Вантух, балетмейстер Елена Потапова.

Странное фото: Ротару и Басков озадачили сеть © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«Мы считаем всех вас действительно легендами нашей страны. Живыми легендами. Самый полный и самый главный смысл именно в том, что перед нами — живые легенды. Благодарен, что родился, живу и с детства знаю ваше творчество, результат вашей работы в культуре, спорте, искусстве», — сказал Зеленский.

Как пишет kp.ua, после официальной церемонии состоялся концерт, на котором певицы Оля Полякова, Тина Кароль, Наталья Могилевская и др. исполнили кавер-версии композиций Софии Ротару и Юрия Рыбчинского.

Ранее многие украинские звезды, например Павел Зибров, группа Green Gray и др., были вычеркнуты из списков артистов, заявленных на большой праздничный концерт в честь Дня независимости Украины.