Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против лидера «Партии Шария» Анатолия Шария и связанных с ним медийных ресурсов, говорится 20 августа на его сайте

Вперед, к диктатуре! Зачем Зеленский через СНБО ввел санкции против СМИ и политической оппозиции © пресс-служба президента Украины Анатолий Шарий, его супруга Ольга Шарий и Алла Бондаренко, мама Ольги.

В числе прочего будут блокированы их активы. Под ограничениями оказались сайт sharij.net, YouTube-каналы и страницы Анатолия и Ольги Шарий в соцсетях. Провайдерам предписано заблокировать доступ к этим ресурсам, а также к их субдоменам.

Кроме того, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о применении санкций против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы и связанных с ним лиц. Под ограничения попадает и само издание. Его сайт уже заблокировали.