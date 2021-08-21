Санкции вводятся сроком на три года. Под них подпал сам Анатолий Шарий, его супруга Ольга Шарий и Алла Бондаренко, мама Ольги.
В числе прочего будут блокированы их активы. Под ограничениями оказались сайт sharij.net, YouTube-каналы и страницы Анатолия и Ольги Шарий в соцсетях. Провайдерам предписано заблокировать доступ к этим ресурсам, а также к их субдоменам.
Кроме того, Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о применении санкций против главного редактора сайта «Страна.ua» Игоря Гужвы и связанных с ним лиц. Под ограничения попадает и само издание. Его сайт уже заблокировали.