Кличко написал, что за 2,5 часа до начала СНБО ему позвонили из Офиса президента и предложили прийти на заседание.
Мэр отметил, что физически не сможет присутствовать на заседании, так как после проверки работ на Подольско-Воскресеньском мосту уехал по делам Ассоциации городов Украины в Черниговскую область.
Ранее СМИ сообщали, что вопрос о замене Кличко в Киевской городской госадминистрации (КГГА) может быть поставлен в повестку дня заседания Совета безопасности.
На этой неделе появились слухи, что власть готовится к увольнению Кличко с поста главы КГГА. Возможным его сменщиком назывался министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, однако он опроверг эту информацию.
Кличко занимает должности мэра Киева (избирается жителями столицы), а также главы КГГА (назначается руководством страны).