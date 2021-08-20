Мэра Киева, главу столичной городской госадминистрации Виталия Кличко вызвали на заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 20 августа. Об этом сам градоначальник сообщил в своем Facebook

«Дали задание»: Кличко раскрыл заговор украинской власти и силовиков против него © Facebook, Віталій Кличко

Мэр отметил, что физически не сможет присутствовать на заседании, так как после проверки работ на Подольско-Воскресеньском мосту уехал по делам Ассоциации городов Украины в Черниговскую область.

Ранее СМИ сообщали, что вопрос о замене Кличко в Киевской городской госадминистрации (КГГА) может быть поставлен в повестку дня заседания Совета безопасности.

На этой неделе появились слухи, что власть готовится к увольнению Кличко с поста главы КГГА. Возможным его сменщиком назывался министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, однако он опроверг эту информацию.

Кличко занимает должности мэра Киева (избирается жителями столицы), а также главы КГГА (назначается руководством страны).