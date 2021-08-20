Суд в Алма-Аты приговорил казахского правозащитника и общественного деятеля Ермека Тайчибекова к семи годам колонии строгого режима по статье о разжигании межнациональной розни. Об этом 19 августа рассказал брат осужденного Марлен, передает politnavigator.news

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В разговоре с журналистами Тайчибеков также упомянул о нападении казахских националистов на селение дунган (коренной народ, проживающий на юге республики — ред.) в феврале 2020 года. Тогда от рук радикалов погибли десять человек, более сотни получили ранения.

Суд счел высказывания правозащитника на этот счет экстремистскими, он получил максимальное наказание по своей статье.

«Мой брат, защищавший людей, которых громили по национальному признаку, будет сидеть. А погромщики, убивавшие людей, отсидев в СИЗО, сейчас на свободе… Где справедливость в этом мире? В Казахстане её точно нет. Одна надежда на Россию», — сказал Тайчибеков.

Он также рассказал, что адвокаты мужчины были ошеломлены приговором, так как «дело разваливалось на глазах».