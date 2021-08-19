«У меня создается такое впечатление, что это волна хайпа, но в этом случае есть конкретный автор — КГГА и ее руководитель Виталий Кличко. Он классный боксер, но не классный мэр. И вместо того чтобы хайповать на вещах, которые непосредственно к нему не имеют отношения, лучше бы занимался дорогами и подготовкой к 30-летию», — сказал Ткаченко.
Он пояснил, что для телевизионной съемки должны использоваться декорации, в том числе, советской квартиры. Однако после интереса общественности их просто решили переместить в другое место.
17 августа в центре Киева на аллее Героев небесной сотни установили инсталляцию, изображающую советскую квартиру. Кличко поручил ее демонтировать, поскольку считает декорацию неуместной.
На следующий день в центре столицы стали устанавливать сцену для концерта ко Дню независимости Украины на месте братского захоронения участников революции 1917-1921 гг.