Киевская городская государственная администрация выдала разрешение на установку сцены на площади Конституции, поэтому заявления мэра Киева Виталия Кличко об обратном являются настоящим самопиаром. Об этом 19 августа сказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в эфире «Радио НВ»

«У меня создается такое впечатление, что это волна хайпа, но в этом случае есть конкретный автор — КГГА и ее руководитель Виталий Кличко. Он классный боксер, но не классный мэр. И вместо того чтобы хайповать на вещах, которые непосредственно к нему не имеют отношения, лучше бы занимался дорогами и подготовкой к 30-летию», — сказал Ткаченко.

«Дали задание»: Кличко раскрыл заговор украинской власти и силовиков против него © Facebook, Віталій Кличко

17 августа в центре Киева на аллее Героев небесной сотни установили инсталляцию, изображающую советскую квартиру. Кличко поручил ее демонтировать, поскольку считает декорацию неуместной.

На следующий день в центре столицы стали устанавливать сцену для концерта ко Дню независимости Украины на месте братского захоронения участников революции 1917-1921 гг.