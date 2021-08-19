Вниманию зрителей Одесского международного кинофестиваля (ОМК), который проходит в эти дни, предложат австрийско-германскую гей-драму «Великая свобода», которая ранее демонстрировалась в Каннах. Об этом говорится в программе фестиваля, опубликованной на сайте ОМК

Ток-шоу о сельских извращенцах: Пашинин раскритиковал украинское кино © скриншот с видео "Военторг Спецназ" / скриншот с видео "Военторг Спецназ" / Перейти в фотобанк

Фильм «Великая свобода» будет показан в рамках программы «Фестиваль фестивалей».

Лента посвящена мучениям двух гомосексуалистов в немецкой послевоенной тюрьме. Один из заключенных попадает туда за свою нетрадиционную ориентацию, что в те годы было уголовно наказуемым и каралось лишением свободы на полгода. Его партнером становится другой заключенный, осужденный за убийство.

Судя по аннотации к фильму, главный посыл режиссера картины Себастьяна Майзе заключается в том, что уголовное преследование за гомосексуализм — это проявление фашизма, который якобы никуда не ушел из Германии даже после окончания войны.

К слову, в Германии однополые браки легализованы с 2017 года, а уголовное наказание для гомосексуалистов отменили еще в начале 1990-х гг. В последние годы ЛГБТ-сообщество активно работает и на Украине. Гей-парады и различные акции секс-меньшинств проходят в стране регулярно. Несмотря на противодействие националистов, подобные мероприятия находятся под охраной полиции, а правонарушения против гомосексуалистов на этих акциях осуждаются украинским омбудсменом.

Нынешний ОМК посвящен 30-летию независимости Украины.